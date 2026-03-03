"Макларен", "Оклахома-Сити" и "ПСЖ" номинированы на Laureus как "Команда года"

Международная премия Laureus World Sports Awards объявила номинантов 2026 года. Футбольный "Пари Сен-Жермен", баскетбольная "Оклахома-Сити Тандер" и команда "Макларен" из Формулы-1 вошли в число претендентов на победу в категории "Команда года".

Церемония вручения наград пройдет в Мадриде во дворце Сибелес. Победителей определит жюри Laureus World Sports Academy, сообщает İdman.Biz.

В категории "Команда года" представлены:

"Пари Сен-Жермен" (футбол). Разгромив "Интер" 5:0 в финале Лиги чемпионов, парижане оформили шесть трофеев в 2025 году, включая домашний требл, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

"Оклахома-Сити Тандер" (баскетбол). Впервые в истории клуба выиграли НБА, повторив рекорд "Чикаго Буллз" сезона-1996/1997 по количеству побед за сезон (84).

"Макларен" (автоспорт). Защитили титул в Кубке конструкторов за шесть этапов до финиша сезона.

Женская сборная Индии по крикету. Первая в истории номинация для женской крикетной команды после победы на Кубке мира.

Женская сборная Англии по футболу. Защитили титул чемпионок Европы, обыграв Испанию в серии пенальти.

Сборная Европы по гольфу (Ryder Cup). Выиграли 16-й титул, прервав 13-летнюю серию без побед на выезде.