4 Марта 2026
RU

Чемпион мира окончательно осужден за контрабанду и отмывание наркоденег

Другое
Новости
4 Марта 2026 10:58
17
Верховный суд Азербайджана завершил рассмотрение кассационной жалобы по громкому уголовному делу в отношении 20 человек, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков, контрабанде и легализации преступных доходов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на pravda.az, итоговое решение было оглашено на заседании под председательством судьи Рашада Абдулова. В ходе следствия было установлено, что преступная сеть координировалась Ферганой Нагиевой, которая руководила сбором и логистикой денежных средств, полученных от продажи запрещенных веществ на территории всей страны.

Одним из ключевых фигурантов дела является Орхан Сафаров, который в ходе судебных слушаний неоднократно апеллировал к своему статусу профессионального атлета. Он заявил, что занимается спортом с 2008 года, когда завоевал титул чемпиона мира, и на протяжении долгого времени представлял спортивный центр "Динамо", однако эти аргументы не повлияли на итоговый вердикт суда.

Масштабная преступная группа была ликвидирована в ходе спецоперации в 2021 году. Согласно обвинительному заключению, ее участники, включая супруга организатора Адема Нагиева, открыли около 2000 банковских карт на подставных лиц для легализации прибыли. По итогам разбирательства в Бакинском суде по тяжким преступлениям 17 человек получили реальные сроки заключения до 9 лет, в то время как трое участников были освобождены в зале суда с назначением наказания, не связанного с лишением свободы.

İdman.Biz
