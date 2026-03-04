Газах готовится к проекту "Спортивная столица-2026" - ФОТО

В рамках проекта "Газах - Спортивная столица-2026" для представителей СМИ организовали медиатур в Газахский район.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе программы журналисты ознакомились со спортивной инфраструктурой, созданной в Газахском олимпийском спортивном комплексе. Было отмечено, что в рамках проекта реализуются инициативы, направленные на развитие спорта в регионе.

Во время тура участники также посетили Дом поэзии Самеда Вургуна в селе Юхары Салахлы, памятник Молле Панаху Вагифу, Аллею шехидов Газаха и Газахский центр Университета АДА. Затем журналисты ознакомились с Газахской джума-мечетью, Парком почетных газахцев, Литературным музеем Газаха и Историко-краеведческим музеем.

В программу визита также вошли мемориальный комплекс "Карабах — это Азербайджан!", парк имени Гейдара Алиева и Центр Гейдара Алиева.

Отметим, что завтра в Газахе состоится официальное открытие проекта "Газах - Спортивная столица-2026".