В Азербайджан приедет мастер кэндо Масанори Ясуэ

Мастер кэндо из Японии Масанори Ясуэ проведет показательное выступление в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие состоится 7 марта в Crescent Mall. Его организует посольство Японии в Азербайджане при поддержке Ассоциации японских боевых искусств и культуры.

Показательные выступления начнутся в 16:00, вход для зрителей будет свободным.

Отметим, что кэндо является традиционным японским боевым искусством, основанным на техниках боя самураев. Этот вид единоборств направлен не только на развитие физической силы, но и на формирование моральных и духовных качеств спортсмена.

İdman.Biz
