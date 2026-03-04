4 Марта 2026
Газах готовится к статусу спортивной столицы 2026 года: Чемпионат по борьбе и новые рекорды

Новости
4 Марта 2026 18:10
Газах готовится к статусу спортивной столицы 2026 года: Чемпионат по борьбе и новые рекорды

Газахский олимпийский спортивный комплекс завершил масштабную подготовку к проведению престижных соревнований в рамках статуса спортивной столицы Азербайджана 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, руководство комплекса уже интегрировало современные системы логистики и размещения, чтобы обеспечить комфорт участников республиканского чемпионата по вольной борьбе. Турнир охватит 15 весовых категорий, а техническое оснащение залов, включая татами и тренировочные зоны, приведено в полное соответствие с международными требованиями.

"Газах тесно сотрудничал со всеми федерациями в связи с получением статуса спортивной столицы. Одним из ключевых событий в регионе станет чемпионат страны по вольной борьбе. Подготовка ведется на высоком уровне: созданы все условия для приема, размещения и транспорта атлетов", — заявил журналистам сотрудник Газахского олимпийского спортивного комплекса Азер Алиев.

По его словам, выбор Газаха в качестве спортивной столицы страны обусловлен историей региона:

"Газахский район с древних времен отличается своими спортивными традициями, и спорт здесь всегда развивался на высоком уровне. Наш район воспитал чемпионов мира и Европы, а также принимал различные престижные турниры", - сказал Алиев.

Сотрудник комплекса отметил, что в настоящий момент на базе местного олимпийского комплекса функционируют секции по 10 видам спорта, включая как олимпийские, так и неолимпийские дисциплины.

"Здесь развиваются как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта. Особенно активно в спорте комплекса участвуют молодежь и подростки. Только в 2025 году спортсмены нашего комплекса завоевали в общей сложности 12 медалей на международной арене, чемпионатах мира и Европы. Эти успехи охватывают категории подростков, юношей и взрослых".

Он добавил, что для молодежи созданы всевозможные условия не только в Олимпийском комплексе, но и на других спортивных объектах. Ежемесячно тренировки в комплексе регулярно посещают около 500–600 молодых людей.

İdman.Biz
