5 Марта 2026
Праздник спорта в Газахе: местные спортсмены продемонстрировали свои навыки - ФОТО/ВИДЕО

5 Марта 2026 13:56
Праздник спорта в Газахе: местные спортсмены продемонстрировали свои навыки - ФОТО/ВИДЕО

В городе Газах, объявленном Спортивной столицей Азербайджана в 2026 году, состоялась презентация различных видов спорта с участием местных спортсменов, а также была организована выставка тематических книг и картин.

Как сообщает İdman.Biz, на мероприятии был представлен спортивный потенциал города и его историческое наследие. Кроме того, были представлены книги, отражающие историю города, древние музыкальные инструменты и другие образцы культурного наследия.

Во время выставки свои умения показали юные дзюдоисты, шахматисты, борцы, тяжелоатлеты, боксеры, футболисты и спортсмены по армрестлингу. Выступления участников придали мероприятию особый колорит.

Отметим, что сегодня в Газахе состоится официальная церемония открытия проекта "Столица спорта-2026".

Фото: Ислам Атакишиев

İdman.Biz
