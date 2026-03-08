8 Марта 2026
Хэмилтон установил уникальный рекорд Формулы-1

8 Марта 2026 11:31
15
Хэмилтон установил уникальный рекорд Формулы-1

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон установил историческое достижение на Гран-при Австралии - первом этапе сезона Формулы-1 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, 41-летний британский гонщик команды "Феррари" стал первым пилотом в истории "королевских гонок", который лидировал по ходу Гран-при на протяжении 20 сезонов подряд.

По итогам гонки в Мельбурне Хэмилтон финишировал на четвертом месте. Третью позицию занял его партнер по "Феррари" Шарль Леклер.

Победителем этапа стал британец Джордж Расселл из "Мерседеса". Второе место занял его напарник - итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли.

