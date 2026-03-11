"Бавария" разгромила "Аталанту" - ВИДЕО

"Бавария" выиграла у "Аталанты" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 6:1. Игра прошла в Италии на стадионе "Атлети Адзурри д'Италия".

К 25-й минуте немецкая команда вела с крупным счетом. Голами отметились Йосип Станишич (12-я минута), Майкл Олисе (22-я) и Серж Гнабри (25-я). Во второй половине Олисе забил свой второй мяч, а также дубль оформил Николас Джексон. В концовке итальянская команда забила гол престижа — отличился Марио Пашалич.

Ответный матч пройдет через неделю, 18 марта, на стадионе "Альянц Арена" в Германии.