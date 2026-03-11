"Наполи" хочет предложить новый контракт Мактоминею

"Наполи" планирует продлить соглашение с полузащитником сборной Шотландии Скоттом Мактоминеем. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Il Mattino.

По данным источника, неаполитанский клуб хочет предложить шотландцу трудовой договор со сроком действия до лета 2030 года. Мактоминей является одним из ключевых исполнителей команды, но по зарплате он не входит в топ-5 коллектива. По новому контракту эта ситуация изменится.

Игрок перешел в "Наполи" из "Манчестер Юнайтед" летом 2024 года. В нынешнем сезоне Мактоминей провел за клуб 34 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отметился четырьмя результативными передачами. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 45 млн.