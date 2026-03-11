"Тоттенхэм" впервые в истории проиграл шесть матчей подряд во всех турнирах

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" впервые в истории проиграл шесть официальных матчей подряд с учетом всех турниров, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta.

Во вторник "Тоттенхэм" уступил мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:5). Ответная игра состоится 18 марта в Лондоне.

Ранее "Шпоры" потерпели пять поражений подряд в АПЛ. По ходу этой серии был уволен главный тренер Томас Франк. Его сменил Игор Тудор.

После 29 туров чемпионата Англии "Тоттенхэм" располагается на 16‑м месте с 29 очками. 15 марта команда Тудора на выезде сыграет против "Ливерпуля".