Почеттино прокомментировал слухи об интересе "Реала" к нему

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино отреагировал на информацию, что мадридский "Реал" рассматривает его кандидатуру в качестве нового тренера команды.

"Вдохновлен ли я интересом со стороны "Реала"? Всему свое время. Футбол приведет вас туда, куда захочет", — приводит слова Почеттино İdman.Biz со ссылкой на El Chiringuito.

Аргентинский специалист возглавляет сборную США с сентября 2024 года. Действующее трудовое соглашение Почеттино рассчитано до конца июля 2026 года. Нынешним главным тренером "Реала" является Альваро Арбелоа. Он возглавляет «Королевский клуб» с 13 января 2026 года.