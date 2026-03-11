Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Российский борец вольного стиля Бозигит Исламгериев одержал победу в четвертьфинале чемпионата Европы U23 в Зренянин, исполнив редкий акробатический прием "летающая белка" за секунды до конца схватки.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Объединенного мира борьбы (UWW), в весовой категории 86 кг Исламгериев встречался с французским борцом Рахимом Магомадовым.

Когда за 7 секунд до конца поединка его исход казался предрешенным в пользу Магомадова, Исламгериев применил рискованный бросок: он перепрыгнул через соперника с расставленными руками и ногами, напомнив силуэт парящего зверька, и заработал решающие баллы.

Прием получил название "летающая белка" из-за характерной позы борца в прыжке. Впервые его популяризировал американский вольник Эллис Коулман на юношеском чемпионате мира 2011 года, после чего элемент стал редким, но эффектным оружием в арсенале отдельных атлетов.

Чемпионат Европы среди борцов до 23 лет проходит в Зренянин с 9 по 15 марта. Исламгериев продолжает борьбу за медали турнира в категории 86 кг.