11 Марта 2026
Азербайджанский вице-чемпион Европы: "В финале мне не хватило выносливости"

Борьба
Новости
11 Марта 2026 14:11
9
Азербайджанский вице-чемпион Европы: "В финале мне не хватило выносливости"

Азербайджанский борец вольного стиля Васиф Багиров прокомментировал свое выступление на чемпионате Европы U23 в Сербии, где завоевал серебряную медаль.

"На чемпионате Европы не бывает слабых соперников. В решающем поединке мне не хватило выносливости. Я приехал сюда за золотой медалью, но стал вторым. И этому тоже рад", - сказал Багиров в беседе с Азертадж.

По словам спортсмена, главной задачей остается успешное выступление на следующем крупном турнире.

"Впереди нас ждет чемпионат мира. Постараюсь хорошо выступить на этом турнире и поднять флаг Азербайджана как можно выше", - отметил борец.

Отметим, что на данный момент в активе сборной Азербайджана на чемпионате Европы U23 две серебряные и три бронзовые медали. Турнир проходит в сербском Зренянине и завершится 15 марта.

