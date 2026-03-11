Азербайджанский вице-чемпион Европы: "В финале мне не хватило выносливости"

Азербайджанский борец вольного стиля Васиф Багиров прокомментировал свое выступление на чемпионате Европы U23 в Сербии, где завоевал серебряную медаль.

"На чемпионате Европы не бывает слабых соперников. В решающем поединке мне не хватило выносливости. Я приехал сюда за золотой медалью, но стал вторым. И этому тоже рад", - сказал Багиров в беседе с Азертадж.

По словам спортсмена, главной задачей остается успешное выступление на следующем крупном турнире.

"Впереди нас ждет чемпионат мира. Постараюсь хорошо выступить на этом турнире и поднять флаг Азербайджана как можно выше", - отметил борец.

Отметим, что на данный момент в активе сборной Азербайджана на чемпионате Европы U23 две серебряные и три бронзовые медали. Турнир проходит в сербском Зренянине и завершится 15 марта.