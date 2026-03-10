10 Марта 2026
Пятеро азербайджанских борцов вступают в борьбу на ЧЕ U23

10 Марта 2026 09:30
Пятеро азербайджанских борцов вступают в борьбу на ЧЕ U23

Пятеро представителей сборной Азербайджана по борьбе начнут выступление во второй день чемпионата Европы U23. Соревнования проходят в сербском городе Зренянин.

Как сообщает İdman.Biz, в весовой категории до 61 кг на ковер выйдет Джейхун Аллахвердиев, Аганазар Новрузов представит страну в весе до 74 кг, а Васиф Худиев - до 86 кг. Также свои первые пошли проведут Али Цокаев (92 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг).

В вечерней программе игрового дня Васиф Багиров (57 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг) поборются в финальных поединках за золотые медали. Муса Агаев (65 кг) и Зафар Алиев (97 кг) проведут встречи за бронзовые награды, а Рамик Гейбатов (70 кг) выступит в утешительном раунде.

Молодежный чемпионат Европы в Сербии продлится до 15 марта. Накануне азербайджанские вольники обеспечили себе как минимум две медали по итогам стартовых поединков турнира.

İdman.Biz
