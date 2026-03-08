Жаля Алиева: "Хочу стать чемпионкой Европы, мира и Олимпиады" - ВИДЕО

Азербайджанская спортсменка, чемпионка мира и Европы по борьбе среди девушек до 23 лет Жаля Алиева заявила, что намерена добиться больших успехов и на взрослом уровне.

Как сообщает İdman.Biz, спортсменка поделилась своими мыслями в видеоматериале, подготовленном Федерацией борьбы Азербайджана по случаю 8 марта - Международного женского дня.

Алиева рассказала о начале своей карьеры, трудностях, с которыми столкнулась, а также о самых ярких моментах в спорте. "В 2022 году я стала чемпионкой Европы среди спортсменок до 23 лет. Этот турнир дал мне большую мотивацию. Я поставила перед собой цель стать чемпионкой мира. Когда в 2024 году выиграла чемпионат мира U-23, я уже не вспоминала о всех трудностях и травмах. В тот момент чувствовала себя на небесах. Когда развевался флаг и звучал гимн, я была очень счастлива", - отметила Алиева.

По словам Алиевой, она не собирается останавливаться на достигнутом. "Я хочу стать чемпионкой Европы и мира среди взрослых, а также олимпийской чемпионкой. Хочу быть примером для будущего поколения. Сделаю все возможное, чтобы достойно представлять Азербайджан на международной арене", - подчеркнула спортсменка.