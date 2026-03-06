Определен состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы U23 по борьбе

Определен состав сборной Азербайджана, которая выступит на чемпионате Европы U-23 по борьбе в сербском городе Зренянин.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, континентальное первенство пройдет с 9 по 15 марта. Азербайджан будет представлен во всех трех видах борьбы.

Соревнования откроют представители вольной борьбы. Под руководством старшего тренера Джабраила Гасанова и тренеров Таймураза Кокоева и Шарифа Шарифова на ковер выйдут Васиф Багиров (57 кг), Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Муса Агаев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг), Аганазар Новрузов (74 кг), Сабухи Амирасланов (79 кг), Васиф Худиев (86 кг), Али Цокаев (92 кг), Зафар Алиев (97 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг).

В женской борьбе под руководством исполняющего обязанности главного тренера Тогрула Аскерова и тренера Агагусейна Мустафаева выступят Асмар Джанкуртарaн (50 кг), Наргиз Самедова (53 кг), Гюльтекин Ширинова (55 кг), Гюнай Гурбанова (59 кг), Рузанна Мамедова (62 кг) и Захра Керимзаде (72 кг).

В заключительные дни турнира на ковер выйдут представители греко-римской борьбы. Под руководством главного тренера Мохаммада Бены, старшего тренера Нуреддина Раджабова и тренеров Сабаха Шариати и Расула Джазини выступят Фарид Садыхлы (55 кг), Айхан Джавадов (60 кг), Илькин Гурбанов (63 кг), Фарид Халилов (67 кг), Фараим Мустафаев (72 кг), Раван Нуриев (77 кг), Эльмин Алиев (82 кг), Саид Ахундзаде (87 кг), Али Гулиев (97 кг) и Айхан Марданов (130 кг).

Отметим, что на чемпионате Европы Азербайджан также будет представлен судьями международной категории Вугаром Шукюровым и Камраном Алиевым.