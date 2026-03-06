6 Марта 2026
RU

Определен состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы U23 по борьбе

Борьба
Новости
6 Марта 2026 14:58
18
Определен состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы U23 по борьбе

Определен состав сборной Азербайджана, которая выступит на чемпионате Европы U-23 по борьбе в сербском городе Зренянин.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, континентальное первенство пройдет с 9 по 15 марта. Азербайджан будет представлен во всех трех видах борьбы.

Соревнования откроют представители вольной борьбы. Под руководством старшего тренера Джабраила Гасанова и тренеров Таймураза Кокоева и Шарифа Шарифова на ковер выйдут Васиф Багиров (57 кг), Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Муса Агаев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг), Аганазар Новрузов (74 кг), Сабухи Амирасланов (79 кг), Васиф Худиев (86 кг), Али Цокаев (92 кг), Зафар Алиев (97 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг).

В женской борьбе под руководством исполняющего обязанности главного тренера Тогрула Аскерова и тренера Агагусейна Мустафаева выступят Асмар Джанкуртарaн (50 кг), Наргиз Самедова (53 кг), Гюльтекин Ширинова (55 кг), Гюнай Гурбанова (59 кг), Рузанна Мамедова (62 кг) и Захра Керимзаде (72 кг).

В заключительные дни турнира на ковер выйдут представители греко-римской борьбы. Под руководством главного тренера Мохаммада Бены, старшего тренера Нуреддина Раджабова и тренеров Сабаха Шариати и Расула Джазини выступят Фарид Садыхлы (55 кг), Айхан Джавадов (60 кг), Илькин Гурбанов (63 кг), Фарид Халилов (67 кг), Фараим Мустафаев (72 кг), Раван Нуриев (77 кг), Эльмин Алиев (82 кг), Саид Ахундзаде (87 кг), Али Гулиев (97 кг) и Айхан Марданов (130 кг).

Отметим, что на чемпионате Европы Азербайджан также будет представлен судьями международной категории Вугаром Шукюровым и Камраном Алиевым.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский судья выбран лучшим на турнире по борьбе в Тиране
3 Марта 20:42
Борьба

Азербайджанский судья выбран лучшим на турнире по борьбе в Тиране

Турнир прошел с 25 февраля по 1 марта
Гаджи Алиев: "Самая большая гордость спортсмена — поднять флаг на вершину"
3 Марта 11:29
Борьба

Гаджи Алиев: "Самая большая гордость спортсмена — поднять флаг на вершину"

Трехкратный чемпион мира встретился со школьниками в рамках проекта "Мектебде..."
Намиг Абдуллаев: "Из бывших капитанов команды выходят отличные специалисты" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
2 Марта 18:10
Борьба

Намиг Абдуллаев: "Из бывших капитанов команды выходят отличные специалисты" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Олимпийский чемпион запомнился интересными высказываниями на Форуме
Хасрат Джафаров: "Очень обрадовался, узнав о замене олимпийской медали"
2 Марта 15:40
Париж-2024

Хасрат Джафаров: "Очень обрадовался, узнав о замене олимпийской медали"

Бронзовый призер Парижа-2024 сдал изношенную награду в НОК для отправки во Францию
Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"
Зия Бабашов - победитель рейтингового турнира в Тиране - ОБНОВЛЕНО
28 Февраля 23:56
Борьба

Зия Бабашов - победитель рейтингового турнира в Тиране - ОБНОВЛЕНО

Сакит Гулиев завоевал "серебро"

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"