Намиг Абдуллаев: "Из бывших капитанов команды выходят отличные специалисты" - КОММЕНТАРИЙ

Намиг Абдуллаев: "Из бывших капитанов команды выходят отличные специалисты" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Из какого спортсмена получится успешный наставник? Этот вопрос на Первом форуме тренеров адресовали олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Намигу Абдуллаеву.

Как сообщает İdman.Biz, прославленный борец выделил ключевые критерии отбора кадров.

"Один из главных признаков хорошего тренера — это глубокое понимание психической и физической формы подопечного. Идеально, если в бытность спортсменом человек был капитаном команды. В этой роли атлет контактирует с наставниками чаще других, вовлекается в организационные процессы и учится быть лидером. Кроме того, капитан — это пример для подражания не только на ковре или стадионе, но и за их пределами. Поэтому я считаю, что из бывших капитанов выходят отличные специалисты.

Кроме того, существуют прирожденные тренеры, которые эффективно работают индивидуально с конкретными учениками. Такие люди часто не находят себя в штабе сборной: либо они сами не хотят там работать, либо их там "не видят" из-за нежелания или неумения трудиться в большой группе с другими коллегами", — заявил олимпийский чемпион.

