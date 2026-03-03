Гаджи Алиев: "Самая большая гордость спортсмена — поднять флаг на вершину"

Знаменитый азербайджанский борец вольного стиля, трехкратный чемпион мира и призер двух Олимпийских игр Гаджи Алиев стал гостем очередного мероприятия проекта "Мектебде..." ("В школе..."), организованного Управлением по делам образования города Баку. Встреча, приуроченная к предстоящему 5 марта Дню физической культуры и спорта, прошла в средней общеобразовательной школе №47 столицы. Как сообщает İdman.Biz, спортсмен, занимающий пост координатора по вольной борьбе в Федерации борьбы Азербайджана, не только пообщался с учениками в спортзале, но и наблюдал за их тренировочным процессом по различным видам спорта.

В ходе беседы Гаджи Алиев поднял темы пропаганды здорового образа жизни, роли спорта в физическом и нравственном развитии молодежи, а также огромной ответственности, лежащей на профессиональном атлете. Делясь своим богатым опытом, он подчеркнул, что путь к успеху невозможен без целеустремленности и железной дисциплины, а гармоничное развитие требует параллельного внимания как к спорту, так и к образованию.

Рассказывая о своих достижениях, Хаджи Алиев отметил, что за каждой победой стоят годы труда, а для спортсмена величайшая гордость — видеть азербайджанский флаг на вершинах как результат этого труда. Гость также дал школьникам советы о необходимости держаться подальше от вредных привычек и делать здоровый выбор, ответил на интересующие их вопросы.

Отметим, что проект "Мектебде..." ставит своей целью воспитание у подрастающего поколения уважения к морально-нравственным ценностям, привитие интереса к чтению, обучение правильному тайм-менеджменту, борьбу с зависимостью от социальных сетей и демонстрацию путей эффективного использования имеющихся возможностей.