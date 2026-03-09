Тогрул Аскеров: "Мы готовы к чемпионату Европы U23"

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Азербайджана по борьбе Тогрул Аскеров заявил, что команда готова к чемпионату Европы U23, проходящему в сербском Зренянине.

"Наш состав полностью сформирован из местных борцов", - отметил специалист в комментариях offsideplus.az.

По словам Аскерова, основную часть команды составляют молодые спортсменки. Подготовка к турниру включала участие в рейтинговом соревновании в Загребе, а также совместный учебно-тренировочный сбор в Венгрии с участием борцов из нескольких стран. Заключительный этап подготовки прошел в Баку.

Тренер подчеркнул, что в составе есть перспективные спортсменки, однако для достижения крупных результатов необходимо время и опыт.

"У нас много перспективных девушек. Но для больших успехов нужно немного терпения. Им необходимо набраться опыта. Каждое соревнование - это шаг вперед. Если будем продолжать в том же направлении, в будущем сможем добиться заметных результатов", - сказал он.

Аскеров добавил, что долгосрочной целью команды является завоевание олимпийских лицензий.

"Наша задача - добиться того, чтобы спортсменки при поддержке федерации и государства смогли завоевать лицензии на Олимпийские игры", - подчеркнул специалист.

Отметим, что на чемпионате Европы U23 под руководством Тогрула Аскерова и тренера Агагусейна Мустафаева выступят Эсмер Джанкуртаран (50 кг), Наргиз Самедова (53 кг), Гюльтекин Ширинова (55 кг), Гюнай Гурбанова (59 кг), Рузанна Мамедова (62 кг) и Захра Керимзаде (72 кг). Турнир пройдет с 9 по 15 марта.