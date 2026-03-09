9 Марта 2026
RU

Тогрул Аскеров: "Мы готовы к чемпионату Европы U23"

Борьба
Новости
9 Марта 2026 16:56
6
Тогрул Аскеров: "Мы готовы к чемпионату Европы U23"

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Азербайджана по борьбе Тогрул Аскеров заявил, что команда готова к чемпионату Европы U23, проходящему в сербском Зренянине.

"Наш состав полностью сформирован из местных борцов", - отметил специалист в комментариях offsideplus.az.

По словам Аскерова, основную часть команды составляют молодые спортсменки. Подготовка к турниру включала участие в рейтинговом соревновании в Загребе, а также совместный учебно-тренировочный сбор в Венгрии с участием борцов из нескольких стран. Заключительный этап подготовки прошел в Баку.

Тренер подчеркнул, что в составе есть перспективные спортсменки, однако для достижения крупных результатов необходимо время и опыт.

"У нас много перспективных девушек. Но для больших успехов нужно немного терпения. Им необходимо набраться опыта. Каждое соревнование - это шаг вперед. Если будем продолжать в том же направлении, в будущем сможем добиться заметных результатов", - сказал он.

Аскеров добавил, что долгосрочной целью команды является завоевание олимпийских лицензий.

"Наша задача - добиться того, чтобы спортсменки при поддержке федерации и государства смогли завоевать лицензии на Олимпийские игры", - подчеркнул специалист.

Отметим, что на чемпионате Европы U23 под руководством Тогрула Аскерова и тренера Агагусейна Мустафаева выступят Эсмер Джанкуртаран (50 кг), Наргиз Самедова (53 кг), Гюльтекин Ширинова (55 кг), Гюнай Гурбанова (59 кг), Рузанна Мамедова (62 кг) и Захра Керимзаде (72 кг). Турнир пройдет с 9 по 15 марта.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Скандал в Федерации борьбы: судья обвинил главу комитета в предвзятости - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
16:11
Борьба

Скандал в Федерации борьбы: судья обвинил главу комитета в предвзятости - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Афган Хабибов против Асифа Ширалиева - конфликт интересов или личная неприязнь?
Азербайджанский борец одолел соперника из Армении на ЧЕ - ОБНОВЛЯЕТСЯ
15:41
Борьба

Азербайджанский борец одолел соперника из Армении на ЧЕ - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Азербайджанский борец прошел соперника из Армении в 1/4 финала турнира в Зренянине
Жаля Алиева: "Хочу стать чемпионкой Европы, мира и Олимпиады" - ВИДЕО
8 Марта 14:46
Борьба

Жаля Алиева: "Хочу стать чемпионкой Европы, мира и Олимпиады" - ВИДЕО

Азербайджанская спортсменка рассказала о целях и пути к успеху

Олимпийский чемпион Гаджи Алиев встретился со школьниками
6 Марта 18:25
Борьба

Олимпийский чемпион Гаджи Алиев встретился со школьниками - ВИДЕО

Встреча прошла в гимназии искусств при Национальной консерватории
Определен состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы U23 по борьбе
6 Марта 14:58
Борьба

Определен состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы U23 по борьбе

Турнир пройдет в сербском городе Зренянин с 9 по 15 марта

Азербайджанский судья выбран лучшим на турнире по борьбе в Тиране
3 Марта 20:42
Борьба

Азербайджанский судья выбран лучшим на турнире по борьбе в Тиране

Турнир прошел с 25 февраля по 1 марта

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии
7 Марта 10:06
Формула 1

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии - ВИДЕО

Действующий чемпион мира начнет первую гонку новой эры Формулы-1 с последнего ряда
Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 00:30
Дзюдо

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан представляют 22 спортсмена в 10 весовых категориях — 3 юноши и 19 девушек