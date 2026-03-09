9 Марта 2026
RU

Скандал в Федерации борьбы: судья обвинил главу комитета в предвзятости - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Борьба
Новости
9 Марта 2026 16:11
17
Скандал в Федерации борьбы: судья обвинил главу комитета в предвзятости - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

В судейском корпусе Федерации борьбы Азербайджана (ФБА) назревает серьезный конфликт. Как сообщает İdman.Biz, судья республиканской категории Афган Хабибов выступил с резкой критикой в адрес главы судейского комитета ФБА Асифа Ширалиева, обвинив его в некомпетентности и необоснованном отстранении от работы.

"Я планировал получить международную категорию в мае этого года. Однако с января меня не допускают к судейству чемпионата страны и других турниров. За этим запретом стоит Асиф Ширалиев, который действует без объяснения причин. На мои просьбы прояснить ситуацию он не отвечает, заявляя другим, как мне передают, что "стер Афгана из числа арбитров", и я для него больше не судья.

Я этого так не оставлю. Даже если он изменит решение, мне все равно не дадут стать судьей международной категории. Потому что справедливость и компетентность в отношении этого человека — понятия несовместимые. Все судьи знают об этом, но молчат из страха потерять работу. Я же пойду до конца", — заявил арбитр.

После заявления Хабибова İdman.Biz обратился за комментарием к главе судейского комитета, который представил иную версию событий:

"Единственная причина отстранения Хабибова — его совмещение судейской деятельности с тренерской. У него есть свой клуб "Сефеви", где он тренирует десятки детей. Я готов предоставить список тех, кто указывает его своим личным наставником. Как только я возглавил комитет, то начал борьбу с подобными явлениями.

Тренер не может быть судьей. О какой объективности речь, если наставник будет судить схватки с участием потенциальных соперников своих учеников? Он сделает все, чтобы его подопечному достался слабый оппонент. Я не могу такое допустить и с согласия руководства федерации пресек эту практику. Решение касается всех арбитров, которые не соответствуют критериям. Донес до них, что больше совмещений не будет: либо вы тренируете, либо судите. Тем более в детских и юношеских соревнованиях. Мы начали процесс с региональных и республиканских кадров, в будущем это затронет и судей международной категории".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Тогрул Аскеров: "Мы готовы к чемпионату Европы U23"
16:56
Борьба

Тогрул Аскеров: "Мы готовы к чемпионату Европы U23"

Тренер рассказал о составе женской сборной Азербайджана по борьбе

Азербайджанский борец одолел соперника из Армении на ЧЕ - ОБНОВЛЯЕТСЯ
15:41
Борьба

Азербайджанский борец одолел соперника из Армении на ЧЕ - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Азербайджанский борец прошел соперника из Армении в 1/4 финала турнира в Зренянине
Жаля Алиева: "Хочу стать чемпионкой Европы, мира и Олимпиады" - ВИДЕО
8 Марта 14:46
Борьба

Жаля Алиева: "Хочу стать чемпионкой Европы, мира и Олимпиады" - ВИДЕО

Азербайджанская спортсменка рассказала о целях и пути к успеху

Олимпийский чемпион Гаджи Алиев встретился со школьниками
6 Марта 18:25
Борьба

Олимпийский чемпион Гаджи Алиев встретился со школьниками - ВИДЕО

Встреча прошла в гимназии искусств при Национальной консерватории
Определен состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы U23 по борьбе
6 Марта 14:58
Борьба

Определен состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы U23 по борьбе

Турнир пройдет в сербском городе Зренянин с 9 по 15 марта

Азербайджанский судья выбран лучшим на турнире по борьбе в Тиране
3 Марта 20:42
Борьба

Азербайджанский судья выбран лучшим на турнире по борьбе в Тиране

Турнир прошел с 25 февраля по 1 марта

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии
7 Марта 10:06
Формула 1

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии - ВИДЕО

Действующий чемпион мира начнет первую гонку новой эры Формулы-1 с последнего ряда
Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 00:30
Дзюдо

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан представляют 22 спортсмена в 10 весовых категориях — 3 юноши и 19 девушек