Скандал в Федерации борьбы: судья обвинил главу комитета в предвзятости - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

В судейском корпусе Федерации борьбы Азербайджана (ФБА) назревает серьезный конфликт. Как сообщает İdman.Biz, судья республиканской категории Афган Хабибов выступил с резкой критикой в адрес главы судейского комитета ФБА Асифа Ширалиева, обвинив его в некомпетентности и необоснованном отстранении от работы.

"Я планировал получить международную категорию в мае этого года. Однако с января меня не допускают к судейству чемпионата страны и других турниров. За этим запретом стоит Асиф Ширалиев, который действует без объяснения причин. На мои просьбы прояснить ситуацию он не отвечает, заявляя другим, как мне передают, что "стер Афгана из числа арбитров", и я для него больше не судья.

Я этого так не оставлю. Даже если он изменит решение, мне все равно не дадут стать судьей международной категории. Потому что справедливость и компетентность в отношении этого человека — понятия несовместимые. Все судьи знают об этом, но молчат из страха потерять работу. Я же пойду до конца", — заявил арбитр.

После заявления Хабибова İdman.Biz обратился за комментарием к главе судейского комитета, который представил иную версию событий:

"Единственная причина отстранения Хабибова — его совмещение судейской деятельности с тренерской. У него есть свой клуб "Сефеви", где он тренирует десятки детей. Я готов предоставить список тех, кто указывает его своим личным наставником. Как только я возглавил комитет, то начал борьбу с подобными явлениями.

Тренер не может быть судьей. О какой объективности речь, если наставник будет судить схватки с участием потенциальных соперников своих учеников? Он сделает все, чтобы его подопечному достался слабый оппонент. Я не могу такое допустить и с согласия руководства федерации пресек эту практику. Решение касается всех арбитров, которые не соответствуют критериям. Донес до них, что больше совмещений не будет: либо вы тренируете, либо судите. Тем более в детских и юношеских соревнованиях. Мы начали процесс с региональных и республиканских кадров, в будущем это затронет и судей международной категории".