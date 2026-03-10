10 Марта 2026
Тренер сборной Турции: "Ждем чемпионства Европы от нескольких борцов"

10 Марта 2026 15:58
Тренер сборной Турции: "Ждем чемпионства Европы от нескольких борцов"

Главный тренер сборной Турции по борьбе Сонер Демирташ прокомментировал выступление команды на чемпионате Европы U23, который проходит в сербском Зренянине.

"Наша цель - как минимум пять медалей. От нескольких спортсменов мы ожидаем чемпионских титулов Европы", - сказал Демирташ в комментарии Азертадж.

По словам специалиста, сборная Турции выступает на турнире в составе десяти спортсменов.

"В первый день на ковер вышли пять борцов. Сейчас у трех наших спортсменов будут утешительные схватки, а в течение дня борьбу начнут еще пять", - отметил главный тренер.

Он напомнил, что в прошлом году команда показала успешные результаты на молодежных турнирах.

"На чемпионате мира U23 мы завоевали четыре медали, а на чемпионате Европы - семь. В этом году выступаем практически тем же составом и рассчитываем попасть в тройку лучших команд", - сказал Демирташ.

Специалист также подчеркнул, что в составе команды есть опытные борцы.

"Сегодня у нас три схватки за медали, и мы ждем успешных результатов от наших опытных спортсменов. В составе команды есть призеры чемпионатов Европы и мира в своих возрастных категориях", - отметил тренер.

По его словам, часть этих борцов вскоре выступит и на взрослом чемпионате Европы.

"Некоторые из них примут участие в чемпионате Европы среди взрослых, который пройдет в Тиране", - сказал Демирташ.

Отметим, что Сонер Демирташ является трехкратным чемпионом Европы и бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Чемпионат Европы U-23 завершится 15 марта.

