10 Марта 2026
Звезды борьбы встретились со школьниками в Хырдалане - ВИДЕО

Борьба
10 Марта 2026 13:58
Звезды борьбы встретились со школьниками в Хырдалане

В полной средней школе №11 города Хырдалан состоялась встреча известных борцов со школьниками. Мероприятие было организовано с целью повышения интереса молодежи к спорту и пропаганды здорового образа жизни.

Как сообщает İdman.Biz, во встрече приняли участие призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе Расул Чунаев, а также тренер женской сборной U15, призер чемпионата Европы U23 Солмаз Адилова. Спортсмены рассказали учащимся о своей карьере, достигнутых успехах и трудностях, с которыми они сталкивались на спортивном пути.

В ходе мероприятия борцы продемонстрировали различные приемы и объяснили важные нюансы борьбы на ковре. Подобные встречи направлены на стимулирование интереса подрастающего поколения к профессиональному спорту и активному образу жизни.

İdman.Biz
