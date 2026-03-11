11 Марта 2026
RU

Азербайджанский борец оспорит "золото" ЧЕ с соперником из Армении

Борьба
Новости
11 Марта 2026 18:40
32
Азербайджанский борец оспорит "золото" ЧЕ с соперником из Армении

Азербайджанский борец вольного стиля Джейхун Аллахвердиев (61 кг) сегодня поборется за золотую медаль молодежного чемпионата Европы до 23 лет, который проходит в Зренянине (Сербия).

Как сообщает İdman.Biz, в решающем поединке азербайджанский спортсмен встретится с представителем Армении Левиком Микаеляном.

Кроме того, в финалах своих весовых категорий выступят и другие представители сборной Азербайджана. В весе до 92 кг Али Цокаев сразится с Фатихом Алтунбашем из Турции, а в категории до 125 кг Юсиф Дурсунов проведет финальную схватку против россиянина Хабиба Давудгаджиева.

Таким образом, сразу три азербайджанских борца вольного стиля сегодня будут бороться за золотые медали молодежного чемпионата Европы.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Две азербайджанские спортсменки вышли в полуфинал ЧЕ U23 по борьбе
18:27
Борьба

Две азербайджанские спортсменки вышли в полуфинал ЧЕ U23 по борьбе - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Ширинова и Гурбанова продолжают борьбу за медали на молодежном первенстве Европы
Борец победил на последних секундах редким приемом
15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала
Сабухи Амирасланов: "В решающей схватке нужно было добавить"
15:11
Борьба

Сабухи Амирасланов: "В решающей схватке нужно было добавить"

Азербайджанский борец оценил выступление на чемпионате Европы U23
Фарид Мансуров проведет автограф-сессию в Газахе
14:35
Борьба

Фарид Мансуров проведет автограф-сессию в Газахе

Олимпийский чемпион встретится с любителями спорта
Азербайджанский вице-чемпион Европы: "В финале мне не хватило выносливости"
14:11
Борьба

Азербайджанский вице-чемпион Европы: "В финале мне не хватило выносливости"

Васиф Багиров объяснил поражение в решающей схватке

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
00:00
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Два "серебра" и три "бронзы"

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
9 Марта 00:00
Дзюдо

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

По итогам соревнований сборная Азербайджана заняла третье место в общем медальном зачете среди 59 стран
Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
9 Марта 16:26
Мировой футбол

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Матч вошел в историю из-за беспрецедентного количества красных карточек и агрессии на поле