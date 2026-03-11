Азербайджанский борец оспорит "золото" ЧЕ с соперником из Армении

Азербайджанский борец вольного стиля Джейхун Аллахвердиев (61 кг) сегодня поборется за золотую медаль молодежного чемпионата Европы до 23 лет, который проходит в Зренянине (Сербия).

Как сообщает İdman.Biz, в решающем поединке азербайджанский спортсмен встретится с представителем Армении Левиком Микаеляном.

Кроме того, в финалах своих весовых категорий выступят и другие представители сборной Азербайджана. В весе до 92 кг Али Цокаев сразится с Фатихом Алтунбашем из Турции, а в категории до 125 кг Юсиф Дурсунов проведет финальную схватку против россиянина Хабиба Давудгаджиева.

Таким образом, сразу три азербайджанских борца вольного стиля сегодня будут бороться за золотые медали молодежного чемпионата Европы.