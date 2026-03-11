11 Марта 2026
Члены женской сборной Азербайджана выступят на ЧЕ U23

Борьба
Новости
11 Марта 2026 09:59
Члены женской сборной Азербайджана выступят на ЧЕ U23

В сербском городе Зренянин продолжается чемпионат Европы (U-23). В третий день соревнований на ковер выйдут женщины, а борцы вольного стиля проведут финальные схватки в пяти весовых категориях.

Согласно "золотым правилам", İdman.Biz сообщает, что сегодня в женской борьбе выступят представительницы Азербайджана Эсмер Джанкуртаран (50 кг), Гюльтекин Ширинова (55 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг). Спортсменки начнут свой путь с квалификационных раундов.

В мужской вольной борьбе сборная Азербайджана претендует на три золотые награды. Джейхун Аллахвердиев (61 кг) в финале встретится с армянским борцом Левиком Микаеляном. Али Цокаев (92 кг) поспорит за титул с турком Фатихом Алтунбашем, а в тяжелом весе Юсиф Дурсунов (125 кг) сойдется в решающей схватке с Хабибом Давудгаджиевым (Россия). Также Аганазар Новрузов (74 кг) и Васиф Худиев (86 кг) поборются за бронзовые медали.

Ранее борцы вольного стиля Васиф Багиров (57 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг) завоевали серебро, а Муса Агаев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг) и Зафар Алиев (97 кг) стали бронзовыми призерами. Чемпионат Европы завершится 15 марта.

Чемпионат Европы U-23 Расписание на 11 марта

Финалы (Вольная борьба):

  • 61 кг: Джейхун Аллахвердиев — Левик Микаелян (Армения)

  • 92 кг: Али Цокаев — Фатих Алтунбаш (Турция)

  • 125 кг: Юсиф Дурсунов — Хабиб Давудгаджиев (Россия)

Квалификация (Женская борьба):

  • 50 кг: Эсмер Джанкуртаран

  • 55 кг: Гюльтекин Ширинова

  • 59 кг: Гюнай Гурбанова

İdman.Biz
