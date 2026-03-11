Сабухи Амирасланов: "В решающей схватке нужно было добавить"

Азербайджанский борец вольного стиля Сабухи Амирасланов (79 кг), прокомментировал выступление на чемпионате Европы U23 в сербском Зренянине, где завоевал серебряную медаль, в финальной схватке уступив выступающему за Россию Исмаилу Ханиеву.

"Мои поединки, начиная с 1/8 финала, были непростыми. Тем не менее я смог дойти до финала. Благодарю Федерацию борьбы Азербайджана и наших тренеров за условия, которые они для нас создают. Благодаря продуктивным учебно-тренировочным сборам в Азии мне удалось пробиться в финал. Но, думаю, в решающей схватке нужно было добавить. Нужно усилить тренировки и обязательно ставить перед собой цель стать чемпионом", - сказал Амирасланов в беседе с Report.

Он также высказался о финальной схватке и своем сопернике.

"Самый сложный поединок был именно в финале. Ранее я встречался с российским соперником на тренировочных сборах и тогда не испытывал особых трудностей. Но на этот раз по какой-то причине не смог должным образом настроиться. Уверен, что в следующий раз выступлю лучше", - отметил борец.

Амирасланов также оценил шансы сборной Азербайджана на турнире.

"Считаю, что все наши спортсмены способны завоевать медали. Потенциал у команды есть. Думаю, мы сможем доказать это на ковре", - добавил он.