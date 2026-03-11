11 Марта 2026
Определились первые финалисты юношеского чемпионата Азербайджана по борьбе

11 Марта 2026 21:30
Определились первые финалисты юношеского чемпионата Азербайджана по борьбе

В Газахе стартовал чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе среди юношей до 15 лет.

Как сообщает İdman.Biz, в первый соревновательный день на ковер вышли представители вольной борьбы, которые определили финалистов сразу в шести весовых категориях.

Финальные пары выглядят следующим образом:

38 кг
Юсиф Абдуллаев – Огуз Пашаев

41 кг
Джаваншир Сулейманов – Эльман Исмайылов

44 кг
Мухаммед Керимов – Рамал Гаджиев

48 кг
Али Балогланов – Тунар Сазмани

52 кг
Эльгюн Гурбанзаде – Адам Гулиев

57 кг
Тунар Султанзаде – Йылмаз Самедов

Отметим, что борцы, занявшие места в первой тройке на чемпионате, войдут в составы соответствующих сборных Азербайджана.

