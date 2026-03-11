Определились первые финалисты юношеского чемпионата Азербайджана по борьбе

В Газахе стартовал чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе среди юношей до 15 лет.
Как сообщает İdman.Biz, в первый соревновательный день на ковер вышли представители вольной борьбы, которые определили финалистов сразу в шести весовых категориях.
Финальные пары выглядят следующим образом:
38 кг
Юсиф Абдуллаев – Огуз Пашаев
41 кг
Джаваншир Сулейманов – Эльман Исмайылов
44 кг
Мухаммед Керимов – Рамал Гаджиев
48 кг
Али Балогланов – Тунар Сазмани
52 кг
Эльгюн Гурбанзаде – Адам Гулиев
57 кг
Тунар Султанзаде – Йылмаз Самедов
Отметим, что борцы, занявшие места в первой тройке на чемпионате, войдут в составы соответствующих сборных Азербайджана.