Али Цокаев: "Это моя первая золотая медаль на ЧЕ"

Азербайджанский борец вольного стиля Али Цокаев прокомментировал свою победу на молодежном чемпионате Европы (U-23), который проходит в сербском Зренянине.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен признался, что особенно рад первой золотой медали континентального первенства.

"Это моя первая золотая медаль на чемпионате Европы. Ранее я также становился призером чемпионата мира, однако завоевать золото тогда не удалось. С помощью Аллаха на этот раз я смог победить", - цитирует слова Цокаева report.az.

Борец также поблагодарил тренеров и всех, кто поддерживал команду: "Выражаю благодарность тренерскому штабу, сборной Азербайджана по борьбе и всем, кто вложил труд в нашу подготовку. Надеюсь, в будущем мы добьемся еще более высоких результатов".

По словам чемпиона, особую роль сыграла поддержка болельщиков: "Спасибо всем, кто переживал за нас и поддерживал. Уверен, что наши успехи будут продолжаться".