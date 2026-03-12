12 Марта 2026
Сборная Азербайджана заняла второе место на ЧЕ U-23 по борьбе

12 Марта 2026 00:15
В сербском Зренянине завершился молодежный чемпионат Европы (U-23) по вольной борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, сборная Азербайджана по итогам турнира заняла второе место в командном зачете, набрав 170 очков. В активе команды восемь медалей: одна золотая, четыре серебряные и три бронзовые.

Первое место заняла сборная России с 199 очками, а третью позицию заняла команда Армении, набравшая 116 баллов.

Золотую медаль для Азербайджана завоевал Али Цокаев (92 кг). Серебряными призерами стали Васиф Багиров (57 кг), Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Сабухи Амирасланов (79 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг). Бронзовые награды выиграли Муса Агаев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг) и Зафар Алиев (97 кг).

