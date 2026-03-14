Андраде: "Я получаю удовольствие от игр против "Сабаха"

Полузащитник "Карабаха" Леандро Андраде высказался о своей форме и борьбе за чемпионство в Мисли Премьер-лиге Азербайджана.

"Я хорошо понимаю, что мне нужно прогрессировать. С уважением отношусь ко всем мнениям. Но мой характер таков, что мне не обязательно читать комментарии или слушать обсуждения, чтобы понять, что нужно улучшить. Я сам себе самый строгий критик. Даже когда люди говорят, что я сыграл хорошо, я не полностью в это верю и всегда нахожу моменты, которые нужно улучшить. Для меня самое важное – работать над собой, развивать свои навыки и прислушиваться к тренеру", – сказал Андраде в комментариях futbolinfo.az.

Футболист также поделился мнением о борьбе за чемпионство.

"Мы боремся за титул с очень сильной командой. Понимаем, что для победы в чемпионате должны показывать свой лучший уровень. Наша цель – брать по три очка в каждом матче: выиграть, восстановиться, тренироваться и снова выходить на поле за следующей победой. Думаю, мы будем двигаться вперед матч за матчем", – отметил полузащитник.

По его словам, дополнительную интригу сезону придают встречи с "Сабахом".

"Очевидно, что когда в течение сезона приходится пять раз играть против одной команды, это усиливает конкуренцию. Думаю, наличие спортивного соперничества и больших матчей идет на пользу футболу. Лично я получаю удовольствие от игр против "Сабаха". В этих матчах встречаются две команды, которые стараются показывать хороший футбол. Я с нетерпением жду этих встреч", – добавил Андраде.