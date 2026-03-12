12 Марта 2026
Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

12 Марта 2026 16:09
Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Успехи отечественных мастеров кунг-фу хорошо известны - наши бойцы регулярно завоевывают медали различных международных турниров. Одним из тех, кто посвятил этому виду спорта всю жизнь, является многократный чемпион мира, вице-президент Федерации кунг-фу Азербайджана (ФКА) Бабек Алиев.

- Почему этот вид спорта до сих пор не получил олимпийский статус?

- Кунг-фу знают везде. В нашей стране им, по самым скромным подсчетам, занимаются около пяти тысяч спортсменов в 35 клубах. Однако в программу Олимпийских игр его не включают. Думаю, причина здесь не спортивная, а политическая. В кунг-фу 11 весовых категорий, а на чемпионатах мира борьба ведется в пяти. Следовательно, на Олимпиаде будет представлено минимум пять комплектов наград. Из них минимум три "золота" может регулярно брать Китай - фактически единственный соперник США в борьбе за первенство в общекомандном зачете. Поэтому американцы всеми способами препятствуют появлению кунг-фу в программе Игр.

- Значит ли это, что мы никогда не увидим кунг-фу на Олимпиадах?

- Я бы не стал рассуждать так пессимистично. Думаю, в тридцатых годах этому виду спорта дадут шанс, как в свое время позволили каратэ. Рано или поздно несправедливость закончится.

- Однако каратэ в программе долго не продержалось.

- Это вопрос к Международной федерации каратэ (смеется). Наш спорт включает не только кунг-фу, но и ушу, которое также популярно во всем мире. Чемпионаты мира проходят по двум дисциплинам одновременно. Жаль, что в Азербайджане эти виды, которые практически не отличаются друг от друга, никак не объединятся. Хорошо, что обе федерации хотя бы состоят в Ассоциации китайских видов боевых искусств.

- В чем заключается сложность объединения?

- Я бы сказал, не в чем, а в ком. Проблема в президенте Федерации ушу Азербайджана Азере Гасансое, который долгие годы отвергает наши предложения о слиянии. Из-за этого наши спортсмены не могут участвовать в соревнованиях по ушу-санда. Хотя в свое время я сам выступал и побеждал соперника, которому проиграл даже наш единственный чемпион мира по ушу-санда Джанполад Будагов. Мы предлагали Гасансою провести поединки во всех 11 весовых категориях между нашими бойцами, чтобы определить сильнейших для представительства страны на международной арене, но он не согласился.

- Много ли в Азербайджане чемпионов мира по кунг-фу?

- Да, конечно. Кунг-фу гораздо более развит и популярен в нашей стране, чем тот же ушу-санда, и федерация приложила к этому немало усилий. Кроме меня, у нас более десяти чемпионов мира со времен обретения независимости. На каждом первенстве планеты азербайджанские мастера считаются одними из фаворитов.

- Почему молодежь должна выбирать именно кунг-фу, а не более популярные дзюдо, каратэ, бокс или борьбу?

- Есть ряд причин. Во-первых, кунг-фу наименее травмоопасен из этого списка, так как у нас нет полного контакта. Им можно заниматься с шести лет, с первого класса. Во-вторых, этот спорт развивает просто сумасшедшую реакцию, ведь нужно отражать удары и руками, и ногами. В-третьих, кунг-фу — один из самых массовых видов в стране, он не уступает по этому показателю даже дзюдо. Поэтому призываю родителей, которые увидят это интервью, привести детей в наши секции — уверен, они об этом не пожалеют.

