Нариман Ахундзаде осмотрел стадион "Коламбус Крю" с Андре Гомешем - ФОТО/ВИДЕО

14 Марта 2026 11:51
Нариман Ахундзаде осмотрел стадион "Коламбус Крю" с Андре Гомешем - ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский футболист "Коламбус Крю" Нариман Ахундзаде впервые осмотрел домашний стадион клуба "СкоттсМиракл-Гро Филд Коламбус".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, Ахундзаде посетил арену вместе с португальским полузащитником Андре Гомешем, также являющимся новичком команды MLS, ранее выступавшим за "Барселону" и "Эвертон".

Отметим, что "Коламбус Крю" - трехкратный чемпион MLS (2008, 2020, 2023). Клуб базируется в Коламбусе, штат Огайо, и выступает на стадионе, вмещающем около 20 000 зрителей.

