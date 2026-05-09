"Лейпциг" победил "Санкт-Паули" в Бундеслиге

"Лейпциг" дома обыграл "Санкт-Паули" в матче 33-го тура чемпионата Германии — 2:1.

У хозяев голы забили Ксавьер Шлагер и Вилли Орбан. У гостей отличился Абдулие Сисей.

"Лейпциг" набрал 65 очков и за один тур до конца сезона-2025/26 гарантировал себе третьем место в таблице Бундеслиги. "Санкт-Паули" с 26 очками — на 17-й строчке. Команда покидает высший дивизион.

В параллельных матчах "Аугсбург" обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха — 3:1, "Хоффенхайм" в большинстве победил "Вердер" — 1:0, "Штутгарт" выиграл у "Байера" — 3:1.