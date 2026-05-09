9 Мая 2026
RU

"Лейпциг" победил "Санкт-Паули" в Бундеслиге

Мировой футбол
Новости
9 Мая 2026 20:30
13
"Лейпциг" победил "Санкт-Паули" в Бундеслиге

"Лейпциг" дома обыграл "Санкт-Паули" в матче 33-го тура чемпионата Германии — 2:1.

У хозяев голы забили Ксавьер Шлагер и Вилли Орбан. У гостей отличился Абдулие Сисей.

"Лейпциг" набрал 65 очков и за один тур до конца сезона-2025/26 гарантировал себе третьем место в таблице Бундеслиги. "Санкт-Паули" с 26 очками — на 17-й строчке. Команда покидает высший дивизион.

В параллельных матчах "Аугсбург" обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха — 3:1, "Хоффенхайм" в большинстве победил "Вердер" — 1:0, "Штутгарт" выиграл у "Байера" — 3:1.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Севилья" дважды забила в концовке и победила "Эспаньол" - ОБНОВЛЯЕТСЯ
20:46
Мировой футбол

"Севилья" дважды забила в концовке и победила "Эспаньол" - ОБНОВЛЯЕТСЯ

"Севилья" поднялась на 12-е место в таблице
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Сандерлендом" - ОБНОВЛЯЕТСЯ
20:07
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Сандерлендом" - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

В параллельном матче "Брайтон" разгромил "Вулверхэмптон"
"Удинезе" победил "Кальяри" в Серии А
19:16
Мировой футбол

"Удинезе" победил "Кальяри" в Серии А

"Удинезе" поднялся на девятое место
Мисли Премьер-лига: "Габала" и "Карабах" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
19:00
Мировой футбол

Мисли Премьер-лига: "Габала" и "Карабах" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встречу обслуживал Ингилаб Мамедов

Моуринью согласился возглавить "Реал": Руй Кошта начал работу по поиску нового главного тренера
18:50
Мировой футбол

Моуринью согласился возглавить "Реал": Руй Кошта начал работу по поиску нового главного тренера

Моуринью является единственным кандидатом на эту должность
Джо Коул призвал вернуть Моуринью в "Челси"
18:12
Мировой футбол

Джо Коул призвал вернуть Моуринью в "Челси"

Экс-футболист считает португальца спасением для лондонского клуба

Самое читаемое

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО
8 Мая 02:02
Мировой футбол

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО

Бил или не бил, вот в чем вопрос