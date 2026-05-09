Джо Коул призвал вернуть Моуринью в "Челси"

Бывший футболист "Челси" Джо Коул считает, что лондонскому клубу необходимо вернуть Жозе Моуринью.

Как сообщает İdman.Biz, экс-игрок заявил, что именно португальский специалист способен вывести команду из нынешнего кризиса.

По мнению Коула, самым правильным решением стало бы предоставление Моуринью полного контроля над клубом.

"Спасение "Челси" находится в руках Моуринью. Мы готовы передать вам управление клубом. Восстановите наш клуб, а мы отойдем в сторону и позволим вам снова вывести команду на правильный путь", - сказал бывший футболист.

Отметим, что Жозе Моуринью ранее дважды возглавлял "Челси" и выигрывал с клубом чемпионат Англии.