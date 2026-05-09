Серия А: "Ювентус", "Рома" и "Комо" продолжают погоню за Лигой чемпионов - ОБЗОР İDMAN.Biz

В чемпионате Италии по футболу проходят матчи 36-го тура.

Как передает İdman.Biz, чемпион Серии А уже известен: "Интер" досрочно завоевал 21-й скудетто, оформив титул за три тура до финиша после победы над "Пармой" со счетом 2:0.

Поэтому главная интрига концовки сезона сместилась в борьбу за места в Лиге чемпионов. "Наполи" и "Милан" пока занимают вторую и третью позиции, но окончательно вопрос с путевками в главный еврокубок еще не закрыт. Особенно напряженной остается борьба за четвертое место: "Ювентус" набрал 65 очков, "Рома" отстает на один балл, а "Комо" с 62 очками также сохраняет шансы вмешаться в гонку.

"Лечче" - "Ювентус"

"Ювентус" подходит к выездному матчу в Лечче на четвертом месте. Команда Лучано Спаллетти не имеет права на осечку, поскольку "Рома" уже находится всего в одном очке, а "Комо" также остается в зоне досягаемости. Для туринцев финишный отрезок превращается в борьбу не только за спортивный результат, но и за место в Лиге чемпионов.

"Лечче" решает совсем другую задачу. Команда идет 17-й с 32 очками и опережает "Кремонезе", находящийся в зоне вылета, на четыре балла. После победы над "Пизой" со счетом 2:1 положение "Лечче" стало лучше, но вопрос сохранения прописки в Серии А еще не закрыт.

У "Ювентуса" в заявку на матч вошли Душан Влахович, Кенан Йылдыз, Кефрен Тюрам, Франсишку Консейсау и Джонатан Дэвид. Спаллетти допустил, что Влахович может выйти в стартовом составе, тогда как среди отсутствующих у туринцев остаются Хуан Кабаль и Аркадиуш Милик.

"Парма" - "Рома"

"Рома" едет в Парму в статусе одного из главных претендентов на место в Лиге чемпионов. Римляне набрали 64 очка и находятся всего в одном балле от "Ювентуса". После крупной победы над "Фиорентиной" со счетом 4:0 команда Джан Пьеро Гасперини получила дополнительный импульс в борьбе за топ-4.

"Парма" идет 13-й с 42 очками и уже не находится под серьезным давлением в борьбе за выживание. Но домашний матч против мотивированной "Ромы" все равно имеет значение для команды, которая постарается достойно завершить сезон перед своими болельщиками.

У "Ромы" сохраняются кадровые проблемы. Эван Фергюсон, Лоренцо Пеллегрини, Брайан Сарагоса и Артем Довбик остаются вне игры, а Стефан Эль-Шаарави и резервный голкипер Пьерлуиджи Голлини тренировались отдельно из-за небольших мышечных проблем, но окончательно не исключены из заявки.

"Верона" - "Комо"

"Комо" стал одной из главных сенсаций сезона. Команда Сеска Фабрегаса набрала 62 очка, идет шестой и продолжает бороться за попадание в Лигу чемпионов. После ничьей с "Наполи" "Комо" сохранил шансы на топ-4, а матч против уже вылетевшей "Вероны" выглядит для клуба важнейшей возможностью усилить давление на конкурентов.

"Верона" занимает 19-е место с 20 очками и уже потеряла место в Серии А. Однако в прошлом туре команда отобрала очки у "Ювентуса", сыграв 1:1, и показала, что даже после вылета не собирается просто доигрывать сезон.

У "Комо" в списке травмированных остается Джейден Аддаи, а защитник Хакобо Рамон пропустит игру из-за дисквалификации. У "Вероны" кадровая ситуация тяжелее, так как отсутствуют ряд ключевых игроков.

Расписание 36-го тура Серии А (время по Баку)

8 мая

"Торино" - "Сассуоло" - 2:1

9 мая

"Кальяри" - "Удинезе" - 17:00

"Лацио" - "Интер" - 20:00

"Лечче" - "Ювентус" - 22:45

10 мая

"Верона" - "Комо" - 14:30

"Кремонезе" - "Пиза" - 17:00

"Фиорентина" - "Дженоа" - 17:00

"Парма" - "Рома" - 20:00

"Милан" - "Аталанта" - 22:45

11 мая

"Наполи" - "Болонья" - 22:45

Турнирная таблица Серии А перед основными матчами 36-го тура

1. "Интер" - 82

2. "Наполи" - 70

3. "Милан" - 67

4. "Ювентус" - 65

5. "Рома" - 64

6. "Комо" - 62

7. "Аталанта" - 55

8. "Лацио" - 51

9. "Болонья" - 49

10. "Сассуоло" - 49

11. "Удинезе" - 47

12. "Торино" - 44

13. "Парма" - 42

14. "Дженоа" - 40

15. "Фиорентина" - 37

16. "Кальяри" - 37

17. "Лечче" - 32

18. "Кремонезе" - 28

19. "Верона" - 20

20. "Пиза" - 18