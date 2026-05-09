Игроки "Марселя" устроили беспорядок на базе

В лагере "Марселя" произошел дисциплинарный инцидент перед заключительными турами чемпионата Франции.

Как сообщает İdman.Biz, руководство клуба организовало четырехдневные внутренние сборы, чтобы укрепить единство команды перед двумя последними матчами Лиги 1.

Однако в последний день сборов несколько футболистов устроили необычную "развлекательную" акцию на тренировочной базе.

По имеющимся данным, игроки передвигали кровати в комнатах, устроили беспорядок и использовали огнетушитель в помещении, где находились представители руководства клуба.

Позже стало известно, что одним из участников эпизода был Пьер-Эмерик Обамеянг. По информации L'Equipe, форварда исключили из заявки на матч 33-го тура Лиги 1 против "Гавра".

Отметим, что "Марсель" проводит концовку сезона в кризисной обстановке. Команда занимает седьмое место в чемпионате Франции и рискует остаться без путевки в еврокубки.