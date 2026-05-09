Педро готовится покинуть "Лацио"

Испанский полузащитник Педро Родригес близок к уходу из "Лацио".

Как сообщает İdman.Biz, будущее опытного футболиста в римском клубе остается неопределенным.

По имеющейся информации, в ближайшие дни Педро отправится в Испанию. Именно там он намерен принять окончательное решение о продолжении профессиональной карьеры после обсуждения ситуации с семьей и близкими.

Футболист уже начал подготовку к возможному прощанию с командой. Педро пригласил партнеров по "Лацио" и сотрудников клуба на специальное мероприятие.

Ожидается, что прощальный вечер пройдет в промежутке между дерби с "Ромой" и матчем против "Пизы".