"Ливерпуль" и "Челси" не выявили победителя

Футбольная команда "Ливерпуль" сыграла вничью с "Челси" в 36-м туре Английской Премьер-лиги (АПЛ) и не смог сделать более уверенный шаг к гарантированному месту в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Reuters, встреча на "Энфилде" завершилась со счетом 1:1. После этого результата "Ливерпуль" остался на четвертом месте с 59 очками после 36 матчей, а "Челси" идет девятым с 49 баллами при таком же количестве игр. Для мерсисайдцев ничья стала шагом к Лиге чемпионов, но не сняла все вопросы по финишу сезона.

"Ливерпуль" быстро открыл счет: уже на шестой минуте Райан Гравенберх мощным ударом вывел хозяев вперед. После этого команда Арне Слота по инерции действовала острее, но во второй части первого тайма "Челси" перехватил инициативу и стал чаще подходить к воротам соперника. На 35-й минуте Энцо Фернандес сравнял счет ударом со штрафного, после которого мяч прошел через штрафную и оказался в сетке.

Во втором тайме матч остался равным по характеру, но более нервным по содержанию. Команды обменивались активными отрезками и даже забивали, однако голы Коула Палмера и Кертиса Джонса отменили из-за офсайдов. "Ливерпуль" был ближе к победе в концовке: Доминик Собослаи и Вирджил ван Дейк попали в каркас ворот, но хозяева не смогли дожать соперника.

Турнирно эта ничья важнее для "Ливерпуля", чем для "Челси". Команда Слота остается в первой четверке, но при двух матчах до конца еще не может считать задачу по Лиге чемпионов закрытой: потеря очков на своем поле оставляет конкурентам шанс приблизиться. На фоне сезона без титула и критики в адрес тренера такая концовка усиливает давление на мерсисайдцев.

Для "Челси" результат имеет другой смысл. Лондонцы прервали серию из шести поражений в АПЛ и набрали первое очко при временном главном тренере Калуме Макфарлейне. При этом девятое место с 49 очками не позволяет говорить о полноценном возвращении в еврокубковую гонку через чемпионат, а ближайшим ключевым матчем для команды станет финал Кубка Англии.

Итоговые 1:1 выглядят закономерным результатом по общей логике игры: "Ливерпуль" был опаснее в начале и концовке, "Челси" лучше провел часть первого тайма и выдержал давление после перерыва. Но по последствиям ничья больнее ударила по хозяевам: они снова потеряли очки на "Энфилде", где в нынешнем сезоне уже слишком часто не могли довести матчи до победы.