9 Мая 2026 18:50
33
Моуринью согласился возглавить "Реал": Руй Кошта начал работу по поиску нового главного тренера

Португалец Жозе Моуринью вернется на пост главного тренера испанского футбольного клуба "Реал" в новом сезоне. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание AS.

По информации источника, Моуринью, ныне тренирующий португальскую "Бенфику", является единственным кандидатом на эту должность. Руководство клуба считает, что только португалец сможет нормализовать вышедшую из-под контроля атмосферу в раздевалке команды. На данный момент нет подписанного соглашения, однако обе стороны осведомлены о желаниях друг друга, и оформление контракта остается лишь вопросом времени.

Президент "Бенфики" Руй Кошта уже начал работу по поиску нового главного тренера. Отступные за Моуринью составляют €3 млн, однако это является приемлемой суммой для "Реала", учитывая текущий кризис в команде.

İdman.Biz
