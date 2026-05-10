"Буде-Глимт" выиграл Кубок Норвегии

"Буде-Глимт" обыграл "Бранн" в финале Кубка Норвегии по футболу. Основное и дополнительное время встречи в Осло завершилось со счетом 3:3, сообщает İdman.Biz.

У "Буде-Глимта" мячи забили Ула Брюнхилльсен и Андреас Хельмерсен. У "Бранна" отличились Феликс Мюре, Кристалл Ингасон и Йоахим Сольтведт. На седьмой минуте защитник команды Торе Педерсен срезал мяч в собственные ворота.

В серии пенальти точнее оказались футболисты "Буде-Глимта" — 4:2.

"Буде-Глимт" в третий раз выиграл Кубок Норвегии (1975, 1993, 2026). Клуб также является четырехкратным чемпионом страны (2020, 2021, 2023, 2024).