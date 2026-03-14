"Араз-Нахчыван" потерял хавбека перед матчем с "Шамахы"

Футбольная команда "Араз-Нахчыван" столкнулась с серьезной потерей перед выездным матчем 25-го тура Мисли Премьер-лиги против "Шамахы" - полузащитник Джошгун Диниев получил дисквалификацию.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу Азербайджана, причиной пропуска матча стала желтая карточка, полученная хавбеком в игре 24-го тура против "Карван-Евлах".

Это четвертое предупреждение Диниева в текущем сезоне, что автоматически означает отстранение на одну игру согласно регламенту соревнований. Полузащитник не сможет помочь своей команде в выездном поединке против "Шамахы".

Потеря ключевого полузащитника станет серьезным ударом по тактическим возможностям команды, которая продолжает борьбу за сохранение места в элитном дивизионе, поскольку Диниев является одним из основных исполнителей в центре поля и регулярно участвует в созидательных действиях клуба.

Отметим, что матч "Шамахы" - "Араз-Нахчыван" состоится 18 марта.