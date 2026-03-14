Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" сыграет с "Сабахом"

Сегодня в 24-м туре Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Имишли" и "Сабахом".
Как сообщает İdman.Biz, встречу, которая начнется в 15:00, обслужит бригада арбитров во главе с Рауфом Джабаровым.
Напомним, что "Имишли" с 22 очками занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Сабах", набравший 56 баллов, является лидером чемпионата.
Мисли Премьер-лига
Третий круг, 24-й тур
14 марта (суббота)
15:00. "Имишли" – "Сабах"
Судьи: Рауф Джабаров, Акиф Амирали, Ширмамед Мамедов, Алик Юнусов
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Зохраб Аббасов
Инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева
Стадион Олимпийского спортивного комплекса Губы.
Отметим, что тур завершится 15 марта.