Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" сыграет с "Сабахом"

Чемпионат Азербайджана
14 Марта 2026 09:36
Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" сыграет с "Сабахом"

Сегодня в 24-м туре Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Имишли" и "Сабахом".

Как сообщает İdman.Biz, встречу, которая начнется в 15:00, обслужит бригада арбитров во главе с Рауфом Джабаровым.

Напомним, что "Имишли" с 22 очками занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Сабах", набравший 56 баллов, является лидером чемпионата.

Мисли Премьер-лига
Третий круг, 24-й тур

14 марта (суббота)

15:00. "Имишли" – "Сабах"
Судьи: Рауф Джабаров, Акиф Амирали, Ширмамед Мамедов, Алик Юнусов
VAR: Алияр Агаев
AVAR: Зохраб Аббасов
Инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева

Стадион Олимпийского спортивного комплекса Губы.

Отметим, что тур завершится 15 марта.

