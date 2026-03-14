Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" сыграет с "Сабахом"

Сегодня в 24-м туре Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Имишли" и "Сабахом".

Как сообщает İdman.Biz, встречу, которая начнется в 15:00, обслужит бригада арбитров во главе с Рауфом Джабаровым.

Напомним, что "Имишли" с 22 очками занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Сабах", набравший 56 баллов, является лидером чемпионата.

Мисли Премьер-лига

Третий круг, 24-й тур

14 марта (суббота)

15:00. "Имишли" – "Сабах"

Судьи: Рауф Джабаров, Акиф Амирали, Ширмамед Мамедов, Алик Юнусов

VAR: Алияр Агаев

AVAR: Зохраб Аббасов

Инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева

Стадион Олимпийского спортивного комплекса Губы.

Отметим, что тур завершится 15 марта.