Эльмар Бахшиев: "Сабах" психологически сильнее "Карабаха"

Бывший главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев прокомментировал борьбу за чемпионство в Мисли Премьер-лиге.

"К концу чемпионата каждая игра и каждая деталь могут серьезно повлиять на обе команды. Желтые и красные карточки, дисквалификации и травмы игроков на этом этапе играют большую роль. На данный момент "Сабах" выглядит психологически сильнее. В системе с тремя очками отрыв может быстро сократиться. Если команда сохранит нынешний темп до конца сезона, то добьется своей цели", - отметил Бахшиев в комментариях sport24.az.

По его словам, в нынешней ситуации преимущество в чемпионской гонке имеет "Сабах".

Он также высказался о борьбе за еврокубковые места.

"Две команды, которые попадут в еврокубки, уже фактически определены - это "Сабах" и "Карабах". За два оставшихся места теоретически продолжают бороться пять клубов", - добавил специалист.

Отметим, что "Сабах", набравший 56 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Карабах" с 49 баллами занимает второе место и имеет игру в запасе. Замыкает первую тройку "Туран Товуз", в активе которого 44 очка.