12 Марта 2026
"Араз-Нахчыван" выйдет на матч с четырьмя потерями - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Чемпионат Азербайджана
12 Марта 2026 17:44
"Азер-Нахчыван" проведет матч 24-го тура Мисли Премьер-лиги против "Карван-Евлаха" с кадровыми потерями.

Пресс-секретарь клуба Махал Мамедов сообщил İdman.Biz, что команда не сможет рассчитывать на четырех игроков.

"Наш футболист Мустафа Ахмедзаде пропустит игру из-за перебора желтых карточек. Остальные игроки команды - Вандерсон Мело, Омар Булудов и Урфан Аббасов - не смогут принять участие в матче из-за травм", - сказал он.

Отметим, что встреча пройдет 13 марта на стадионе Liv Bona Dea Arena и начнется в 18:30.

После 23 туров "Араз-Нахчыван" с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Карван-Евлах" с восемью баллами располагается на 12-й позиции.

