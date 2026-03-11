11 Марта 2026
RU

Видади Рзаев: "Для "Нефтчи" сезон уже закончен"

Чемпионат Азербайджана
Новости
11 Марта 2026 13:41
13
Видади Рзаев: "Для "Нефтчи" сезон уже закончен"

Ветеран азербайджанского футбола Видади Рзаев прокомментировал положение "Нефтчи" после поражения от "Туран Товуз" (0:1) в 23-м туре Высшей лиги Азербайджана.

"Для "Нефтчи" этот сезон уже завершен. Не верю, что команда сможет пробиться в еврокубки. Возможно, это получится уже в следующем сезоне", - сказал Рзаев в беседе с futbolinfo.az.

По словам специалиста, после назначения Юрия Вернидуба команда сначала показала положительную динамику, однако затем произошел спад.

"Когда Вернидуб возглавил команду, сначала были хорошие результаты. Но после спорного пенальти в матче с "Шамахы" команда словно надломилась. Думаю, тренер мог добиться большего. "Нефтчи" мог подняться выше, но у него не было достаточно времени, чтобы построить команду и подобрать игроков. В целом ситуация в клубе остается неудачной", - отметил он.

Рзаев также подчеркнул: "Каждый новый тренер говорит, что все наладится и команда добьется желаемого результата. Это похоже на слова Джанни Де Бьязи, когда он возглавил сборную. Он тоже говорил, что у азербайджанского футбола есть потенциал и будут хорошие результаты. Но после серии поражений сказал: "Заплатите мне деньги, и я вернусь в свою страну". Иногда создается впечатление, что Вернидуб работает по похожему принципу".

Он добавил, что болельщики часто не знают, какие процессы происходят внутри клуба.

"Когда мне было 18 лет и я играл за "Нефтчи", покойный Руслан Абдуллаев однажды спросил меня, как выглядит футбол с самого верха трибун. Я сказал, что отлично. Потом он спросил, как он выглядит, если спускаться все ниже и ниже каждый ряд. Я ответил, что хорошо, но сверху все равно лучше. Тогда он сказал: когда оказываешься внутри команды, всплывают все проблемы. Сейчас ситуация похожая - болельщики хотят побед, но внутренние процессы известны только руководству", - рассказал Рзаев.

Бывший полузащитник считает, что Вернидубу необходимо время.

"Любому тренеру нужно дать минимум три-четыре года. Это как попытка покорить Марс - получится или нет. Например, у "Карабаха" получилось: пригласили Гурбана Гурбанова, и он добился результата. "Нефтчи" - флагманский клуб, и болельщики хотят видеть его среди лидеров. Команда должна конкурировать с "Карабахом" и бороться хотя бы за высокие места и еврокубки. Никто не согласится с пятым или шестым местом. Если "Нефтчи" не может добиться этого сегодня, значит, это проблема всего нашего футбола. Вернидуб принял эту команду, и теперь ответственность за результат лежит на нем", - заключил Рзаев.

Отметим, что после 23 туров Высшей лиги Азербайджана "Нефтчи" с 31 очком занимает место в середине турнирной таблицы (7) и заметно отстает от зоны еврокубков. Поражение от "Туран Товуза", идущего на третьем месте еще больше осложнило положение бакинского клуба, который рискует завершить сезон вне первой четверки.

В текущем чемпионате борьба за верхние позиции идет между "Карабахом", "Сабахом", "Зиря" и "Туран Товузом", тогда как "Нефтчи" вынужден догонять конкурентов на заключительном отрезке сезона.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Крупнейшая победа "Сабаха" стала юбилейной в Премьер-лиге
11:41
Чемпионат Азербайджана

Крупнейшая победа "Сабаха" стала юбилейной в Премьер-лиге

Юбилейный успех бакинского клуба совпал с разгромным триумфом над "Габалой"

Вальдас Дамбраускас о разгромной победе над "Габалой": "Этот матч нужно забыть"
01:16
Чемпионат Азербайджана

Вальдас Дамбраускас о разгромной победе над "Габалой": "Этот матч нужно забыть"

Также специалист подтвердил, что замена Джой-Ланса Миккельса была связана с повреждением
Кахабер Цхададзе: "Так бездарно проигрывать нельзя"
00:56
Чемпионат Азербайджана

Кахабер Цхададзе: "Так бездарно проигрывать нельзя"

Специалист также признался, что ранее в своей тренерской карьере не пропускал семь мячей за матч
Мисли Премьер-лига: "Сабах" разгромил "Габалу", забив семь мячей - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10 Марта 21:06
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Сабах" разгромил "Габалу", забив семь мячей - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Команды уже играли друг с другом пятью днями ранее

"Ханкенди" обвинил "Шамкир" в срыве матча Второй Лиги
10 Марта 12:33
Чемпионат Азербайджана

"Ханкенди" обвинил "Шамкир" в срыве матча Второй Лиги - ВИДЕО

Клуб заявил, что соперник нарушил регламент из-за формы
Вратарь "Туран Товуза": "Курбан Бердыев всегда находит нужные слова"
10 Марта 10:48
Чемпионат Азербайджана

Вратарь "Туран Товуза": "Курбан Бердыев всегда находит нужные слова"

Сергей Самок прокомментировал победу над "Нефтчи"

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
9 Марта 00:00
Дзюдо

Азербайджан завершил Гран-при по дзюдо в Линце с четырьмя медалями - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

По итогам соревнований сборная Азербайджана заняла третье место в общем медальном зачете среди 59 стран
Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
9 Марта 16:26
Мировой футбол

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Матч вошел в историю из-за беспрецедентного количества красных карточек и агрессии на поле