Видади Рзаев: "Для "Нефтчи" сезон уже закончен"

Ветеран азербайджанского футбола Видади Рзаев прокомментировал положение "Нефтчи" после поражения от "Туран Товуз" (0:1) в 23-м туре Высшей лиги Азербайджана.

"Для "Нефтчи" этот сезон уже завершен. Не верю, что команда сможет пробиться в еврокубки. Возможно, это получится уже в следующем сезоне", - сказал Рзаев в беседе с futbolinfo.az.

По словам специалиста, после назначения Юрия Вернидуба команда сначала показала положительную динамику, однако затем произошел спад.

"Когда Вернидуб возглавил команду, сначала были хорошие результаты. Но после спорного пенальти в матче с "Шамахы" команда словно надломилась. Думаю, тренер мог добиться большего. "Нефтчи" мог подняться выше, но у него не было достаточно времени, чтобы построить команду и подобрать игроков. В целом ситуация в клубе остается неудачной", - отметил он.

Рзаев также подчеркнул: "Каждый новый тренер говорит, что все наладится и команда добьется желаемого результата. Это похоже на слова Джанни Де Бьязи, когда он возглавил сборную. Он тоже говорил, что у азербайджанского футбола есть потенциал и будут хорошие результаты. Но после серии поражений сказал: "Заплатите мне деньги, и я вернусь в свою страну". Иногда создается впечатление, что Вернидуб работает по похожему принципу".

Он добавил, что болельщики часто не знают, какие процессы происходят внутри клуба.

"Когда мне было 18 лет и я играл за "Нефтчи", покойный Руслан Абдуллаев однажды спросил меня, как выглядит футбол с самого верха трибун. Я сказал, что отлично. Потом он спросил, как он выглядит, если спускаться все ниже и ниже каждый ряд. Я ответил, что хорошо, но сверху все равно лучше. Тогда он сказал: когда оказываешься внутри команды, всплывают все проблемы. Сейчас ситуация похожая - болельщики хотят побед, но внутренние процессы известны только руководству", - рассказал Рзаев.

Бывший полузащитник считает, что Вернидубу необходимо время.

"Любому тренеру нужно дать минимум три-четыре года. Это как попытка покорить Марс - получится или нет. Например, у "Карабаха" получилось: пригласили Гурбана Гурбанова, и он добился результата. "Нефтчи" - флагманский клуб, и болельщики хотят видеть его среди лидеров. Команда должна конкурировать с "Карабахом" и бороться хотя бы за высокие места и еврокубки. Никто не согласится с пятым или шестым местом. Если "Нефтчи" не может добиться этого сегодня, значит, это проблема всего нашего футбола. Вернидуб принял эту команду, и теперь ответственность за результат лежит на нем", - заключил Рзаев.

Отметим, что после 23 туров Высшей лиги Азербайджана "Нефтчи" с 31 очком занимает место в середине турнирной таблицы (7) и заметно отстает от зоны еврокубков. Поражение от "Туран Товуза", идущего на третьем месте еще больше осложнило положение бакинского клуба, который рискует завершить сезон вне первой четверки.

В текущем чемпионате борьба за верхние позиции идет между "Карабахом", "Сабахом", "Зиря" и "Туран Товузом", тогда как "Нефтчи" вынужден догонять конкурентов на заключительном отрезке сезона.