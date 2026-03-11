Кахабер Цхададзе: "Так бездарно проигрывать нельзя"

Главный тренер "Габалы" Кахабер Цхададзе назвал катастрофой поражение своей команды от "Сабаха" со счетом 1:7 в матче 23-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, передает İdman.Biz.

"Произошла катастрофа. Надо проанализировать эту игру. Однозначно могу сказать, что многие футболисты не были готовы к матчу. Я уже сказал им об этом. Это самая важная проблема. Мы пропустили два очень простых мяча, после чего развалились. Слишком много пространства дали "Сабаху", чем они и воспользовались. Поздравляю соперника с победой. Нужно понять, почему так произошло. Начнем с себя", — заявил Цхададзе.

Отвечая на вопрос о том, не жалеет ли он о двух хороших матчах против "Сабаха" в Кубке, наставник отметил, что дело не в этом. "Нужно было проявить тот характер, который мы показали в ответной игре Кубка, когда вдесятером забили три мяча "Сабаху". Никто не ожидал, что сегодня все сложится так. Мы не думали, что так развалимся. К сожалению, это произошло. Понятно, что тяжело пять раз за месяц играть с одной и той же командой, особенно с лидером, который может проводить ротацию", — сказал он.

Специалист также признался, что ранее в своей тренерской карьере не пропускал семь мячей за матч. "После игры мы об этом говорили. Такого у меня еще не было. Нужно это пережить. Вы сами понимаете, что это трудно. Можно проигрывать, но без борьбы уступать нельзя. Это самая большая трагедия этой игры. Многим молодым ребятам нужно учиться — жизнь это борьба", — отметил Цхададзе.

Комментируя вопрос о возможной финансовой разнице между командами, тренер подчеркнул, что не хочет поднимать эту тему. "Понимаю, о чем вы, но этот вопрос я не хочу обсуждать. Это не отменяет того факта, что на поле нужно биться, сколько бы ты ни зарабатывал. Сегодня мы этого не увидели, и это расстраивает. Так бездарно проигрывать нельзя", — добавил он.