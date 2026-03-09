Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" примет "Кяпаз"

Сегодня в 23-м туре Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Зиря" и "Кяпазом".
Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на стадионе Спортивного комплекса "Зиря" и начнется в 18:30.
Отметим, что "Зиря" с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Кяпаз" имеет 18 очков и располагается на десятой позиции.
Премьер-лига Азербайджана
23-й тур
9 марта
18:30. "Зиря" - "Кяпаз"
Судьи: Камал Умудлу, Намиг Гусейнов, Вусал Мамедов, Алик Юнусов.
VAR: Эльвин Байрамов.
AVAR: Джавид Джалилов.
Инспектор: Зохраб Гадиев.
Представитель АФФА: Ильхам Алиев.
Стадион Спортивного комплекса "Зиря".