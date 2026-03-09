Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" примет "Кяпаз"

Сегодня в 23-м туре Мисли Премьер-лиги состоится матч между "Зиря" и "Кяпазом".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на стадионе Спортивного комплекса "Зиря" и начнется в 18:30.

Отметим, что "Зиря" с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Кяпаз" имеет 18 очков и располагается на десятой позиции.

Премьер-лига Азербайджана

23-й тур

9 марта

18:30. "Зиря" - "Кяпаз"