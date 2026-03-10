10 Марта 2026
Вратарь "Туран Товуза": "Курбан Бердыев всегда находит нужные слова"

Вратарь "Туран Товуз" Сергей Самок прокомментировал победу своей команды над "Нефтчи" (1:0) в 23-м туре Высшей лиги Азербайджана.

"Тяжелый матч получился, моментов было немного - ни у нас, ни у соперника. В первом тайме опасно выглядели фланговые передачи "Нефтчи", но наши защитники справились. После перерыва мы стали играть активнее и забили победный гол. Думаю, это были важные три очка", - сказал Самок в беседе со sport24.az.

Голкипер отметил, что команда узнала о потере очков "Зиря" только после завершения встречи.

"Честно говоря, до игры я об этом не знал. Услышал уже после нашего матча. Это приятно удивило, но впереди еще около десяти туров, поэтому пока рано делать выводы. Нужно стараться побеждать в каждом матче. Это важная победа для нас. Несмотря на разницу в очках, у "Нефтчи" оставались математические шансы нас обойти. Поэтому этот результат имеет большое значение, но расслабляться нельзя - впереди еще примерно один круг чемпионата".

Он добавил, что серия из восьми матчей без пропущенных мячей является результатом работы всей команды.

"Конечно, для меня это приятная статистика, но это заслуга всей команды. Если мы не пропускаем, значит защитники и вся линия обороны хорошо выполняют свою работу", - сказал Самок.

Голкипер также рассказал о работе с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

"После матча с "Нефтчи" он тоже был эмоционален, потому что это была важная победа. Но в целом он не любит много говорить. И перед игрой, и после, и на тренировках Бердыев говорит кратко, но всегда находит нужные слова. Он дает правильную мотивацию и четко доносит задачи", - добавил Самок.

İdman.Biz
