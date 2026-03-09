9 Марта 2026
Будущее главного тренера "Араз-Нахчывана" прояснится в конце сезона" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Чемпионат Азербайджана
Новости
9 Марта 2026 17:56
Пресс-служба футбольного клуба "Араз-Нахчыван" прокомментировала в беседе с İdman.Biz информацию о возможных кадровых изменениях в составе и тренерском штабе по окончании сезона.

В клубе назвали недостоверными сведения о том, что решение по нападающему Ульви Искендерову уже принято: "На данный момент такого решения нет. Кто останется, а кто покинет команду, станет известно только после завершения чемпионата. Судьба самого главного тренера также прояснится по итогам первенства".

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что клуб не планирует продлевать сотрудничество с Искендеровым, который перешел в команду в период работы Эльмара Бахшиева. Утверждалось, что нынешний наставник Андрей Демченко недоволен игрой форварда и уже уведомил об этом руководство. Контракт Ульви Искендерова истекает предстоящим летом. В текущем сезоне Премьер-лиги нападающий принял участие всего в 4 матчах, проведя на поле в общей сложности 80 минут. Ситуация осложняется тем, что позиции самого Андрея Демченко зависят от итогового места команды в таблице, где "Араз-Нахчыван" на данный момент ведет борьбу за сохранение прописки в элите и попадание в середину турнирной сетки.

İdman.Biz
