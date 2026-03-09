Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" сыграет с "Туран Товузом"

Сегодня во втором матче 23-го тура Мисли Премьер-лиги "Нефтчи" встретится с "Туран Товузом".
Как сообщает İdman.Biz, игра пройдет на Palms Sports Arena и начнется в 20:30.
Отметим, что "Нефтчи" с 31 очком занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана. "Туран Товуз" имеет 41 очко и располагается на третьей позиции.
Премьер-лига Азербайджана
23-й тур
9 марта
20:30. "Нефтчи" - "Туран Товуз"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирели, Раван Гамзазаде.
VAR: Эльчин Масиев.
AVAR: Муслим Алиев.
Инспектор: Анар Салманов.
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов.
Palms Sports Arena.