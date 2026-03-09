9 Марта 2026
Гусейн Мамедов о матче "Нефтчи" - "Туран Товуз": "Обе команды для меня родные"

9 Марта 2026 18:41
Гусейн Мамедов о матче "Нефтчи" - "Туран Товуз": "Обе команды для меня родные"

Бывший вратарь Гусейн Мамедов заявил, что матч 23-го тура Мисли Премьер-лиги между "Нефтчи" и "Туран Товуз" имеет для него особое значение.

"Обе команды для меня родные. Первые шаги в футболе я сделал в "Туране". Этот клуб стал для меня настоящей школой. "Туран Товуз" - место, где началась моя карьера. Но и "Нефтчи" для меня очень близок. Победы, которых я добился с этой командой, невозможно забыть. В обоих клубах я становился чемпионом, поэтому не могу отдать предпочтение одной из сторон", - сказал Мамедов в комментариях sport24.az.

Мамедов считает, что предстоящая встреча будет равной и напряженной.

"Обе команды борются за попадание в еврокубки, поэтому матч обещает быть очень интересным. Шансы равны. "Нефтчи" неудачно начал чемпионат и потерял очки, но затем команда сумела собраться и продолжает борьбу за еврокубки", - подчеркнул ветеран.

Матч "Нефтчи" - "Туран Товуз" пройдет сегодня и начнется в 20:30.

